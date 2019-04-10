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صور.. الشرقية تودع شهيد الواجب الوطنى في جنازة رسمية وشعبية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:41 م
صور.. الشرقية تودع شهيد الواجب الوطنى في جنازة رسمية وشعبية صلاة الجنازة على الشهيد
الشرقية – إيمان مهنى
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بعبارة "شد حيلك"، تلقت زوجة الشهيد النقيب محمد أحمد إسماعيل معاون مباحث الشيخ زويد والذي استشهد خلال تأدية واجبة الوطني، وهي تحضن العلم المصري الذي لف به جثمان زوجها خلال الجنازة العسكرية، التي حرصت علي أخذه عقب انتهاء مراسم الدفن، وتلقت العزاء وهي ممسكة به.

وقدم محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد، مؤكداً "أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره".

ودعا المحافظ الجميع للتلاحم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية والدولة في حربها الشرسة ضد الإرهاب لدحر البؤر السرطانية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وقال: ستظل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية مصدر فخر واعتزاز لكل مصري أصيل يحب وطنه ويعمل على رفعته وتقدمه.

وكانت  محافظة الشرقية شيعت، اليوم الأربعاء، أربعة أبطال من أبنائها، في جنازات عسكرية مهيبة، خلال تأدية عملهم بالشيخ زويد هم الشهيد الرائد ماجد صبري رئيس مباحث الشيخ زويد ابن قرية الطويلة التابعة لمركز فاقوس، الشهيد النقيب محمد أحمد إسماعيل ابن قرية تل مفتاح التابعة لمركز أبو حماد، الشهيد المجند أحمد سمير شحاتة مركز أبوحماد، الشهيد المجند محمود عابد عبد السلام ابن قرية حمادة التابعة لمركز أولاد صقر.

وفجر إرهابى  نفسه في سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد بالعريش أثناء مطاردة الشرطة له، مما أسفر عن استشهاد رئيس مباحث الشيخ زويد ومعاون المباحث وفردي شرطة واستشهاد 2 من المدنيين وإصابة 29 من أهالي زويد.

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