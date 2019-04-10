video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الأوقاف تسلم التضامن 3000 سجادة لصالح الأسر الأولى بالرعاية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:06 م
صور.. الأوقاف تسلم التضامن 3000 سجادة لصالح الأسر الأولى بالرعاية وزاره الاوقاف تسلم هدايا للاسر الاولى بالرعايه
كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

سلمت وزارة الأوقاف، 3000 سجادة من إنتاج مصانع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف، بمقاسات وتصميمات مختلفة لوزارة التضامن الاجتماعى، من أجل الإسهام في تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة للأسر القاطنة بالمناطق الخطرة والعشوائية.

 

وتم تسليم السجاد كهدية من وزارة الأوقاف لصالح الأسر ليتم تسليمها لهم بمعرفة وزارة التضامن في إطار خطتها لتأثيث الوحدات السكنية المعدة لهذه الأسر، وذلك بحضور فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واللواء أحمد خطاب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، و سيد شاهين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف، ومحمد شلبي مستشار وزير التضامن.

 

قالت وزارة الأوقاف، إن المبادرة تأتى في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وحرصها الشديد على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن.

1-3
 

 

2-3
 

 

6-1
 

 

12-640x966
 

 

13
 

 

16
 

 

19
 

 

20
 

 

21-640x424
 

 

23

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يعتمد 1.1 مليون جنيه لعلاج مرضى الأورام بالوزارة

وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابى الجبان بالشيخ زويد

وزير الأوقاف ينيب وكيله لحضور "الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية" بكازخستان

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزاره الاوقاف

الاسر الاولى بالرعايه

العشوائيات

سجاد

وزاره التضامن

اعمال البر




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة