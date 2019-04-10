صور.. الأوقاف تسلم التضامن 3000 سجادة لصالح الأسر الأولى بالرعاية

كتب – إسماعيل رفعت

سلمت وزارة الأوقاف، 3000 سجادة من إنتاج مصانع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف، بمقاسات وتصميمات مختلفة لوزارة التضامن الاجتماعى، من أجل الإسهام في تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة للأسر القاطنة بالمناطق الخطرة والعشوائية.

وتم تسليم السجاد كهدية من وزارة الأوقاف لصالح الأسر ليتم تسليمها لهم بمعرفة وزارة التضامن في إطار خطتها لتأثيث الوحدات السكنية المعدة لهذه الأسر، وذلك بحضور فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واللواء أحمد خطاب رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، و سيد شاهين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف، ومحمد شلبي مستشار وزير التضامن.

قالت وزارة الأوقاف، إن المبادرة تأتى في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية من وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وحرصها الشديد على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن.



































