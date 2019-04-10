صور.. اضبط مخالفة.. أهالى النجارين بدمياط يشكون من سوء حالة الطريق الرئيسى

دمياط معتز الشربينى

اشتكى أهالى عزبة النجارين التابعة لقرية كفر الشناوى مركز فارسكور بمحافظة دمياط من سوء حالة الطريق الرئيسى بالقرية وطالبوا بسرعة رصف الطريق.

وأكد الأهالى، أن الطريق هو الوحيد للمدارس والمؤدى للطريق العام، وتسبب فى عرقلة ذهاب الأطفال للمدارس بسبب عدم قدرتهم على السير فى تلك البرك الطينية وسوء حالة الطريق، مطالبين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعة النظر لطلب الأهالى وتلبية مطلبهم برصف هذا الطريق.

وشدد أهالى عزبة النجارين التابعة لقرية كفر الشناوى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، أنهم حصلوا على وعود كثيرة برصف الطريق ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع.



عزبة النجارين (1)