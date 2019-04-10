صور.. إقبال كبير على التقدم للحصول على محلات رأس البر التجارية

ورصدت عدسة "اليوم السابع" طابورا طويلا للراغبين فى تقديم طلبات للحصول على محل من الـ 200 الجارى طرحها.

فيما تتواصل أعمال انشاء القواعد الخرسانية لتلك المحلات من أجل تسليمها قبل بدء موسم الصيف.

وقال وليد الشهاوي نائب رئيس مدينة رأس البر، أن هناك شروط تم وضعها للحصول على محل تجارى.

وأكد الشهاوى أن هناك أولوية للباعة الجائلين الموجودين بالمدينة والذين سبق تحرير محاضر إشغال ضدهم.

وفى المقابل عبر عدد من الشباب الذين اصطفوا لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على محل عن استياءهم لعدم وجود شروط تجعل الاولوية لأبناء المحافظة فى الحصول على المحلات أسوة بما فعلته محافظة بورسعيد عن انشاء مشروع سوق البازارات.

وطالب الشباب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بوضع شروط من شأنها أولوية الحصول على تلك الوحدات التجارية لأبناء محافظة دمياط.