صور.. إزالة مخلفات البناء من خلف أرض المعارض بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، على رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة ورئيس حي منتزه أول بمتابعة أعمال رفع مخلفات البناء من خلف منطقة أرض المعارض إمتداد الطريق الموازي لشارع مصطفى كامل، وذلك لتوسيع الطريق ورفع كفاءة المكان والملعب الموجود بالمكان. كما شدد السكرتير المساعد على ضرورة زراعة أشجار جديدة بالمنطقة لمنع تكرار إلقاء المخلفات بالمنطقة و إزالة المخلفات أول بأول.

وقام السكرتير المساعد بالمرور أسفل كوبري 45 الدولي لمتابعة أعمال التشجير التي تتم أسفل الكوبري و الذي من المقرر أن يقام أسفله مشتل للزهور والنباتات للحفاظ على مدخل من مداخل المدينة و إظهاره بالمظهر الذي يليق بمكانة الإسكندرية ، وقام السكرتير المساعد بالمرور لمتابعة تقليم و تهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى وجانبي الطريق الزراعي .











