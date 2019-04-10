شهر مارس كابوس "بوينج".. الشركة لمن تتسلم أى طلبية جديدة لماكس 737

كتب محمد جمال

لم تتسلم شركة "بوينج" لصناعة الطائرات بأى طلبية جديدة فى مارس الماضى لطائرتها "ماكس 737"، وذلك بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز فى غضون خمسة أشهر ما خلف مئات القتلى.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من حصول الشركة الأمريكية على 44 طائرة، منها 3 طائرات رجال أعمال من طراز 737، إلا أنها لم تتسلم طلبيات على النموذج التجارى من ذات الطراز.

وأظهرت بيانات "بوينج" أن عمليات تسليم طائرات "ماكس 737" هبطت أيضا خلال الشهر الماضى، حيث سلمت الشركة 11 طائرة فقط من هذا الطراز.

والحادثان، اللذان أوديا بحياة 346 شخصا، أجبرا "بوينج" على تقليص إنتاج طائرات "ماكس 737"، وسط توقعات انعكاس ذلك سلبا على موردى مصنع الطائرات الأمريكى.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر سهم بنسبة 1.46% إلى 369.04 دولار، فيما أغلق السهم تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته 13%.