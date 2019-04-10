سقوط صاحبى مخابز لاستيلائهما على مليون جنيها من أموال الدعم فى المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين و التجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط مالكى المخابز البلدية فى المطرية لقيامهما بالاستيلاء على مليون جنيه من بطاقات التموين و حرر محضر بالواقعة.

كانت تحريات المباحث أثبتت قيام صاحبى مخابز بتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ قدره (1,377,759مليون جنيهاً)، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من إحدى الجهات الحكومية وشركات تطبيق الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة.