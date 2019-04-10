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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة المواطنين بالإكراه فى المقطم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:35 ص
سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة المواطنين بالإكراه فى المقطم حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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القى رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، القبض على تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه بعد تعديهم على شخص وأصابوه بطلق نارى وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سائق، مصاب بطلق نارى وكدمة بالرأس، ومحصل، بأنهما عقب خروجهما من فرع أحد البنوك كائن بالطريق الدائرى، واستقلالهما سيارة الشركة قيادة الأول متجهان لمقر الشركة وبحوزتهما مبلغ 241 ألف جنيه -أوراق وعقود خاصة بالشركة - حافظة شيكات. 
 
وبالطريق البطئ أمام أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى لسرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية، ولدى مقاومتهما لهم أطلق أحدهم عيار نارى محدثا إصابة الأول، واستولوا منهم على الأوراق والعقود الخاصة وحافظة الشيكات دون الحقيبة التى بها المبلغ المالى وفروا هاربين.
 
وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق وتم تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص "سبق اتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا" وأحدهم مقيد الحرية على ذمة قضية سرقة بمركز شرطة مغاغة بالمنيا.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما (بندقية آلية- طبنجة- 51 طلقة مختلفة الأعيرة)، وباستهداف مسكن المتهم عثر على خزينة طبنجة بداخلها 19 طلقة من ذات العيار.
 
 
وبمواجهة المتهمان المضبوطان والمتهم المُقيد الحرية اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب. 
 
وأضافوا بإستيلائهم على حقيبة المجنى عليهما لاعتقادهم أنها تحوى مبالغ مالية، وعقب هروبهم اكتشفوا أنها تحوى بعض الأوراق فتخلصوا منها بإلقائها بالطريق العام، وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

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