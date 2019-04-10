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سفير دمشق بروسيا: وفد سورى رفيع المستوى يشارك فى مؤتمر موسكو للأمن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:59 م
سفير دمشق بروسيا: وفد سورى رفيع المستوى يشارك فى مؤتمر موسكو للأمن الرئيس السورى بشار الأسد
موسكو (أ ش أ)
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قال السفير السورى لدى روسيا رياض حداد إن وفدًا رفيع المستوى من سوريا سيشارك فى مؤتمر موسكو للأمن فى الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجارى.

وأضاف حداد - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، أنه من غير الواضح ما إذا كان وزير الدفاع السورى سيشارك فى المؤتمر أم لا، مشيرًا إلى أن الجمهورية العربية السورية ستكون حاضرة وسيكون هناك وفد رسمى كبير.

يُذكر أن مؤتمر موسكو للأمن أصبح منتدى سنويًا يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين؛ بهدف البحث عن حلول لمعظم القضايا الملحة المتعلقة بالأمن العالمى..وكان قد حضر المؤتمر فى دورة العام الماضى 850 وفدًا من 95 دولة بينهم 30 وزير دفاع.

 


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