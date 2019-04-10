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رويترز: نتنياهو يفوز فى الانتخابات العامة الإسرائيلية بعد فرز 96% من الأصوات

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:01 ص
رويترز: نتنياهو يفوز فى الانتخابات العامة الإسرائيلية بعد فرز 96% من الأصوات نتنياهو وسارة زوجته
رويترز
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 قالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز في الانتخابات العامة الإسرائيلية لينال فترة ولاية خامسة قياسية.

ومع فرز 96 فى المئة من الأصوات، حصل حزب ليكود اليميني بقيادة نتنياهو على 37 مقعدا في الكنيست بينما حصل حزب ِأزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بينى جانتس على 36 مقعدا.

يذكرأن ، أفادت صحيفة هاآرتس أن نتائج جزئية من الانتخابات العامة أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بصدد الفوز بفترة ولاية خامسة، رغم إعلان منافسه الرئيسى النصر.

ومع فرز 64 في المئة من الأصوات، فمن المتوقع أن يحصل نتنياهو على 38 من مقاعد الكنيست وعددها 120 في حين تشير التوقعات إلى أن حزب أزرق أبيض الوسطي بقيادة الجنرال السابق بيني جانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، سيحصل على 35 مقعدا.

وعززت النتائج الجزئية موقف نتنياهو مقارنة باستطلاع آراء الناخبين بعد التصويت والذي نشرت نتائجه مباشرة بعد انتهاء تصويت مساء يوم الثلاثاء.

 

 


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