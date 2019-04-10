ووصف الدبلوماسي الروسي - في كلمته بجلسة مجلس الأمن التي عقدت بطلب من الولايات المتحدة وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - الجلسة بـ"الحدث الجديد من الهجوم المباشر الموجه ضد كاراكاس والفنزويليين العاديين".

وتابع: "أن الوضع في فنزويلا لا يهدد السلام والأمن في العالم، في المقابل، هناك أطراف فاعلة خارجية تهدد السلام والأمن في فنزويلا نفسها بشكل مباشر".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو، شأنها شأن كاراكاس، لا تنفي أن الوضع الإنساني في فنزويلا "ليس مثاليا على الإطلاق"، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع كاراكاس على إصلاح هذا الوضع.



وأكد نيبينزيا أن روسيا تدعو إلى ضمان أن يتم تقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا بعيدا عن أي تحيز سياسي، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على كاراكاس من قبل واشنطن وحلفائها هي التي تعوق حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فنزويلا.



وقال المندوب الروسي إن بلاده ترفض التدخل الأمريكي في الشؤون الفنزويلية رفضا قاطعا، مضيفا: "ندعو الولايات المتحدة إلى أن تعترف بحق الشعب الفنزويلي والشعوب الأخرى في تقرير مصيرها".