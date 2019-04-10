رئيس الوزراء: 30 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة البوغاز بين نهر النيل والبحر المتوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن ميزة الزيارات الميدانية هى التعرف على المشكلات على أرض الواقع، وأنه خلال زيارته محافظة البحيرة لمس مشكلة البوغاز الواصل بين نهر النيل والبحر المتوسط، ولهذا قرر مع وزير الرى التوافق على مشروع عاجل بقيمة 30 مليون جنيه لرفع كفاءة البوغاز بين نهر النيل والبحر المتوسط وتحسين جودة المياة بهذه المنطقة.
وقال إنه تفقد عمليات تطوير بحيرة إدكو فى إطار توجيه الرئيس السيسى برفع كفاءة البحيرات كاملة فى مصر ، وفى بحيرة إدكو فإن المحافظة بدأت ببعض الجهود الذاتية لكنها تحتاج دفعة كبيرة لتنفيذ توجيهات الرئيس، مثلما يحدث فى بحيرتى قارون والمنزلة، وقال رئيس الوزراء إن الفترة القادمة ستشهد حركة تطوير كبيرة في البحيرات.
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