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رئيس الحكومة الليبية يطالب قطر والقرضاوى بالكف عن التدخل فى الشأن الليبى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:42 ص
رئيس الحكومة الليبية يطالب قطر والقرضاوى بالكف عن التدخل فى الشأن الليبى عبد الله الثنى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة
كتب وكالات
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دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى، قطر إلى أن تكف عن التدخل فى الشأن الليبى، مبينا أن التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع فى البلاد.

وقال الثني، فى كلمة متلفزة، مساء أمس الثلاثاء، إن "الدوحة ليست فى مستوى أن تتدخل فى الشأن الليبى ولا يحق لـ"القرضاوي" أن يتحدث فى أى شأن يخص الليبيين، مشددا على أن التدخلات الدولية والإقليمية تزيد الانقسام بين الفرقاء الليبيين.

وطالب الثنى المجتمع الدولى بالابتعاد عن دعم الخارجين عن القانون وعدم الانحياز لأحد الأطراف، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية فى طرابلس تهدف لتحقيق الاستقرار فى ليبيا التى لن تهدأ إلا عندما تكون هناك قوة واحدة توحد كلمتها.

وقال رئيس الحكومة المؤقتة، إن "الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر تحرك من أجل توحيد البلاد وليس لديه نية للاستيلاء على السلطة".

وأضاف المسؤول الليبى أن "العملية العسكرية التى أطلقها الجيش الوطنى لتحرير طرابلس يسعى من خلالها إلى تحقيق تطلعات الشعب وليس للاستيلاء على السلطة، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق فشلت ولم تحقق أى شيء. وأكد أيضا أن تحركات القوات المسلحة تهدف لتطهير البلاد من المجموعات التى عاثت فى الأرض فسادا طيلة السنوات الماضية، لافتا إلى أن مدينة طرابلس تعانى بشكل كبير وواضح وهذا لا يخفى على أحد سواء فى الداخل أو فى الخارج.

كما ذكر فى كلمته، أن طرابلس تعانى من عمليات الخطف والقتل وعدم الاستقرار وانقطاع الخدمات، مضيفا أنه تمنى أن تكون حكومة الوفاق حكومة وفاق حقيقية وتبسط الأمن خاصة فى العاصمة، قائلا إنهم تفاجأوا من أن الوفاق تتعامل مع الميليشيات وقدمت لهم الدعم المادى واللوجيستي.

 

 


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