دفاع الكويت تطالب بتعويض 300 مليون دولار لاصطدام طائرة "الجزيرة" بمنطاد عسكرى

الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء، تحريك دعوى قضائية فى فبراير الماضى، للمطالبة بتعويض قد يصل إلى 300 مليون دولار، بسبب اصطدام الطائرة التابعة لشركة (طيران الجزيرة) الكويتية بمنطاد عسكرى فى 2017.

وأوضحت وزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى نشر على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (توتير) - أنه بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية للحادث، تمت إقامة الدعوى القضائية بواسطة إدارة الفتوى والتشريع الكويتية، مشيرة إلى أن المنطاد العسكرى يعتبر من ركائز الإنذار المبكر، الذى يعتمد عليه الجيش الكويتى فى حالات السلم والحرب.

تجدر الإشارة إلى طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية قد اصطدمت - فى أغسطس 2017، خلال عودتها من الرياض إلى الكويت - بمنطاد رادارى تابع للقوة الجویة الكویتیة؛ حيث شكلت إدارة الطيران المدنى تحقيقا حينها فى الحادث.