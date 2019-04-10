حزب استرالى يمينى متطرف يطلق على نفسه رسميا "السترات الصفراء"

كتب : أحمد علوى

أعلن حزب تحالف الحرية الاسترالى، اليمينى المتطرف فى استراليا عن تغيير اسمه إلى "سترات استراليا الصفراء" رسميا، أملا فى الاستفادة من شعبية حركة الاحتجاج الفرنسية، لإجراء انتخابات وطنية الشهر المقبل فى القارة الجزيرة، حسبما قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية.

ووفقًا لرئيس الحزب، تمثل "السترات الصفراء" الفرنسية "الناخبين غير الراضين الذين يشعرون بالقلق إزاء العولمة والهجرة وتكلفة المعيشة".

وقامت اللجنة الانتخابية بالتحقق من صحة تغيير الاسم، حيث سمحت للحزب، المعروف سابقًا باسم تحالف الحرية الأسترالى، بالقيام بحملته الجديدة باسمه.

وأوضحت رئيسة الحزب ديبى روبنسون، أن اختيار اسم "سترات استراليا الصفراء" لأنها قالت إن "السترات الصفراء" فى فرنسا تمثل "ناخبين غير راضين عن قلقهم بشأن العولمة والهجرة وتكلفة المعيشة ".

وأضافت "نريد إخراج هذه الحركة من الشارع وتقديمها للبرلمان، وقالت: "سنكون أول دولة فى العالم تقوم بذلك".

وبدأت حركة "السترات الصفراء" فى فرنسا فى نوفمبر، عندما احتل ما يقرب من 300000 شخص وفقًا للسلطات الشوارع، وأغلقوا الطرق ومراكز التسوق.

فى البداية، كانت تهدف إلى رفع الضرائب المفروضة على الوقود، ولكن تم استهداف الرئيس إيمانويل ماكرون وسياسته الاجتماعية والضريبية بالكامل.

ومنذ ذلك الحين ظهرت "السترات الصفراء" فى كل عطلة نهاية الأسبوع فى فرنسا لكنهم كانوا 22300 فقط يوم السبت الماضى، وفقا للسلطات.