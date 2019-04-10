كتب على عبد الرحمن

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات، تضمنت الحركة 18 قيادة محلية فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والمنوفية وقنا والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية وأسوان.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الحركة تضمنت 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيراً عاماً وسكرتيراً عاماً مساعداً إضافة إلى نقل 2 من القيادات لديوان عام محافظة.

وأشار الوزير إلى أن أبرز ما تناولته الحركة :-

- نادر محمد عشماوى – سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء.

- فوزي عبد الحميد همام – سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة جنوب سيناء.

- محمد أحمد هنداوي- رئيساً لمركز ومدينة بركة السبع لمحافظة المنوفية.

- عبد الحميد ابراهيم ابو العزم – رئيساً لمدينة سرس الليان لمحافظة المنوفية.

- جمال إسماعيل محمود - رئيساً لمدينة قنا لمحافظة قنا.

- سمير صدقى الامام – رئيساً لحى وسط الإسكندرية لمحافظة الإسكندرية

- أحمد محمد عبد العظيم – رئيساً لمدينة الطور لمحافظة جنوب سيناء

- أيمن محمد رضا – رئيساً لمركز ومدينة أسوان لمحافظة أسوان

- عبد الرحمن محمد عامر – رئيساً لمركز ومدينة ادفو لمحافظة أسوان