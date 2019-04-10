أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية حركة تنقلات محدودة بين قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات، تضمنت الحركة 18 قيادة محلية فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والمنوفية وقنا والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية وأسوان.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الحركة تضمنت 6 رؤساء مراكز ومدن و5 رؤساء أحياء و3 رؤساء مدن وسكرتيراً عاماً وسكرتيراً عاماً مساعداً إضافة إلى نقل 2 من القيادات لديوان عام محافظة.
وأشار الوزير إلى أن أبرز ما تناولته الحركة :-
- نادر محمد عشماوى – سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء.
- فوزي عبد الحميد همام – سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة جنوب سيناء.
- محمد أحمد هنداوي- رئيساً لمركز ومدينة بركة السبع لمحافظة المنوفية.
- عبد الحميد ابراهيم ابو العزم – رئيساً لمدينة سرس الليان لمحافظة المنوفية.
- جمال إسماعيل محمود - رئيساً لمدينة قنا لمحافظة قنا.
- سمير صدقى الامام – رئيساً لحى وسط الإسكندرية لمحافظة الإسكندرية
- أحمد محمد عبد العظيم – رئيساً لمدينة الطور لمحافظة جنوب سيناء
- أيمن محمد رضا – رئيساً لمركز ومدينة أسوان لمحافظة أسوان
- عبد الرحمن محمد عامر – رئيساً لمركز ومدينة ادفو لمحافظة أسوان
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