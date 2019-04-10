"حاول إنقاذه فغرق معه" .. تفاصيل مصرع طالب وشاب فى مياه النيل بالحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شاب وطالب غارقًا بمياه النيل فى الحوامدية، حيث تبين أن الطالب اختل توازنه وسقط بمياه النهر، وظل يصارع المياه محاولًا النجاة.

وأوضحت التحقيقات، أن الشاب شاهد الطالب أثناء غرقه فقفز فى مياه النيل محاولًا إنقاذ حياته، إلا أنه لم يستطع إنقاذه وخارت قواه، وغرق هو الآخر.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والذي تبين من خلالها، عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وهو ما أكده الشهود أيضًا فى محضر جمع الاستدلالات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل بالحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان تبين أن طالب بالمرحلة الإعدادية سقط بالمياه بعدما اختل توازنه، فحاول شاب إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة أيضا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.