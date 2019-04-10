video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/4/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/4/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأربعاء ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها قريبة من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً صباحاً، يتحوّل إلى ربيعي لطيف مع ساعات الظهيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وفى خليج العقبة، الرياح : شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً في عموم المناطق وبالأخص في الجبال والسهول الشرقية والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة.. اعرف التفاصيل × 13 معلومة

الأرصاد تواصل تحذيراتها من تقلبات الطقس: انخفاض درجات الحرارة مستمر

الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة اليوم على معظم الأنحاء والصغرى بالقاهرة 18درجة

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو




لا تفوتك
قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة