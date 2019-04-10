جامعة دمنهور تكرم "اليوم السابع" و"صوت الأمة" ضمن ملتقى "إعلام هادف"

فريق المحافظات

كرمت جامعة دمنهور جريدتى "اليوم السابع: وصوت الأمة خلال الملتقى الإعلامى الأول للجامعة "إعلام وطنى هادف.. دور الإعلام فى التنمية المستدامة 2030" وتسلم التكريم الزميلان سعيد زكى ومايكل فارس.

من جانبه أشاد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بالدور الإيجابى الذى يقوم به الإعلام والصحافة فى مساندة الوطن، ودورهما المحورى فى خطة التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة، مضيفا أن للإعلام دورا كبيرا فى حرب الشائعات والتصدى للعنف ونشر التسامح، وأنه لولا دورهما فى إبراز الإنجازات لبقيت فى المجهول ولا قيمة لها، مؤكدا: سنعمل على تحقيق التوصيات التى خرج بها الملتقى اليوم وعلى الإعلام والصحافة أن يحاسبوننا على تحقيقها أو عدم تحقيقه.

كانت جامعة دمنهور دشنت، أمس الثلاثاء، الملتقى الأول "إعلام وطنى هادف.. دور الإعلام فى التنمية المستدامة 2030" بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.



