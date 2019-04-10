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جامعة القاهرة تكرم غادة والى باعتبارها نموذجا للمرأة المصرية الناجحة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:43 م
جامعة القاهرة تكرم غادة والى باعتبارها نموذجا للمرأة المصرية الناجحة جامعة القاهرة تكرم غادة والى باعتبارها نموذج للمرأه المصرية الناجحة
كتب مدحت وهبة
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كرمت جامعة القاهرة اليوم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى باعتبارها نموذجا للمرأه المصرية الناجحة ومثال للمسئول الذى يمتلك رؤية ومشروع اجتماعى يخدم المجتمع المصرى.

وأهدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وزيرة التضامن مجسم لقبة جامعة القاهرة الشهيرة وذلك على هامش الحفل الذي أقامته الجامعة ظهر اليوم وأحيته الفنانة الشابة ياسمين على.

تكريم
 

وأعربت غادة والي عن سعادتها بتكريم جامعة القاهرة العريقة، مشيرة إلى أن الجامعة أخرجت لمصر العديد من القامات العلمية الذين أعطوا لمصر الكثير، كما أشادت بتشجيع رئيس جامعة القاهرة لكل ألوان الفنون وإتاحة الفرصة أمام طلاب الجامعه للاستمتاع بها وعلى رأسها فنون الموسيقى والغناء.

 

وأشادت وزيرة التضامن بطلاب جامعة القاهرة واستقبالهم لها ووعيهم بما تقدمه وزارة التضامن الاجتماعى وكذلك حرصهم على حضور الحفلات الغنائية الراقية.


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