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جامعة أسيوط تستعرض التراث الشعبى للوادى الجديد فى معرض للفن التشكيلى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:57 م
جامعة أسيوط تستعرض التراث الشعبى للوادى الجديد فى معرض للفن التشكيلى معرض الفن التشكيلى
أسيوط ـ محمود عجمى
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شهدت جامعة أسيوط اليوم الأربعاء، افتتاح معرضاً فنياً للدكتورة نهى المفتى مدرس الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بعنوان " توظيف بعض المفردات التراثية للوادى الجديد فى تصميم غلاف الكتاب المعاصر".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، والسادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات ، وبحضور الدكتورة سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد حلمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور على سيد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ، إلى جانب مشاركة الدكتور بهاء سيد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى ، والدكتور على شعبان أستاذ الجرافيك بجامعة المنيا ، و حشد كبير من طلاب كلية الفنون .

وكشفت الدكتورة نهى المفتى أن المعرض يتناول التراث الشعبى للوادى الجديد و اللهجة الإمزيغية من خلال الفنون التشكيلية ، مشيراً أن طبقت على المعرض النظرية المحورية والتى تستعرض من خلالها  أسس التصميم فى أغلفة الكتب ، مضيفة أن المعرض استغرق مدة 7 شهور متصلة من أعمال تخطيط وتصميم وتنفيذ إلى أن ظهر العمل للنور اليوم ، حيث  يعد أولى أعمالها الرسمية فى الكلية .

 

 

 


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