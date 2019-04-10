جامعة أسيوط تستعرض التراث الشعبى للوادى الجديد فى معرض للفن التشكيلى

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، والسادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات ، وبحضور الدكتورة سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد حلمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور على سيد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ، إلى جانب مشاركة الدكتور بهاء سيد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى ، والدكتور على شعبان أستاذ الجرافيك بجامعة المنيا ، و حشد كبير من طلاب كلية الفنون .

وكشفت الدكتورة نهى المفتى أن المعرض يتناول التراث الشعبى للوادى الجديد و اللهجة الإمزيغية من خلال الفنون التشكيلية ، مشيراً أن طبقت على المعرض النظرية المحورية والتى تستعرض من خلالها أسس التصميم فى أغلفة الكتب ، مضيفة أن المعرض استغرق مدة 7 شهور متصلة من أعمال تخطيط وتصميم وتنفيذ إلى أن ظهر العمل للنور اليوم ، حيث يعد أولى أعمالها الرسمية فى الكلية .