توافد زوار "الحسين" على مسجده لإحياء الاحتفال بمولد "سيد شباب أهل الجنة"

شهد ميدان الإمام الحسين بحى الجمالية توافد المواطنين وأهل التصوف للمشاركة فى إحياء مولد الإمام الحسين، والذى يوافق اليوم 4 شعبان، حيث تزين المسجد بالأنوار بينما امتلأ ضريح الحسين بالزوار الذين رددوا الأناشيد والأذكار فى تلك الذكرى العطرة.

وانتشر بائعو الحلوى فى محيط الحسين بينما تواجد رجال وزارة الداخلية لتأمين الاحتفال وانتشار الخدمات من مطافئ وإسعاف، كما شهد شارع الأزهر اختناقات مرورية محدودة، وبدء الشيخ محمد التهامى نجل عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى وصلته فى تمام العاشرة مساء اليوم، فيما يستعد زوار الإمام الحسين لإطلالة الشيخ ياسين التهامى والذى يبدأ وصلته فى الثانية عشر ليلا.