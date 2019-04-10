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الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:25 ص
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تعرف على عقوبة صاحب شركة نصب على مواطنين فى 30 مليون جنيه

الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:00 ص
تعرف على عقوبة صاحب شركة نصب على مواطنين فى 30 مليون جنيه كلابش،ارشيفية
كتب سليم على
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لقيامه بإنشاء شركة للتسويق العقارى لغرض النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم حصة زمنية بإحدى القرى السياحية بمنطقة سيناء، والاستيلاء منهم على أكثر من 30 مليون جنيه تحت ذات الزعم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يقول أحمد السقا المحامى: إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب  تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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