تعرف على أسماء الشوارع الرئيسية بالشرقية التى سيتم طلاء عقارتها باللون الموحد

الشرقية - إيمان مهنى

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بطلاء واجهات المبانى والمنازل بالمحافظات، وتنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم ١٩٥٦ لسنه ٢٠١٩ بشأن إلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بنطاق المحافظة طلاء وجهات المبانى باللون البيج الفاتح (أوف وايت) والنوافذ الخارجية باللون الأخضر تركواز وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة ككل .

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن التكليف يأتى فى إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن أثناء إستخراج تراخيص البناء، مؤكداً على عدم توصيل المرافق إلا بعد الإلتزام باللون الموحد بكل العقارات فى ظل وجود مبانى كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية حفاظاً على الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات بالمدن، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المبانٍى التراثية والمبانىٍ ذات الطابع المعمارى المتميز بالمحافظة.

فقامت مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بكل من الديوان العام ومراكز ومدن المحافظة بحصر المناطق التى سيتم توحيد لون المبانى المتواجده بها على النحو التالى:-

فقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتحديد كلاً من شارع موقف المنصورة وشارع الزراعة، وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بتحديد شارع سعد زغلول، ورئاسة حى ثان الزقازيق بتحديد الشوارع بدءاً من شارع الزراعة إتجاه شارع أحمد عرابى من الزراعة حتى مستشفى الصدر من الزراعة حتى الكوبرى الجديد (الفالوجا).

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتحديد منطقة الشيخ جودة بشارعى جمال عبد الناصر ووجية أباظة، ورئاسة مركز ومدينة ههيا بتحديد شارع المصالح الحكومية وشارع أحمد عرابى وعمر بن الخطاب والجمهورية وبحر مويس الشرقى والغربى والطريق الدائرى وطريق الإبراهيمية وطريق المهدية، ورئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتحديد شارع سعد زغلول وشارع عمر بن العاص.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتحديد شارع الحرية بداية من مطعم الصياد حتى ميدان متولى سعد ومن ميدان متولى سعد حتى محطة مياة أبو كبير ومن محطة مياة أبو كبير حتى كوبرى الحفانوة (طريق السيد عبده نصر).

وحددت رئاسة مدينة القرين شارع المستشفى وشارع الديار الشامية، ورئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتحديد إمتداد شارع الجلاء بداية من عمارات الأسكان حتى كوبرى المرور القديم ومن كوبرى المرور القديم حتى شارع 26 يوليو ومن شارع 26 يوليو حتى تقاطع شارع التحرير مع شارع الجلاء ومن تقاطع شارع التحرير حتى التأمين الصحى، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز وشارع بورسعيد وشارع متفرع من شارع جمال عبد الناصر وشارع ترعة سراج.

وحددت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر 4 مناطق وهى كالآتى: منطقة أ (بداية من عزبة الباش حتى مقر الإدارة الزراعية) ومنطقة ب بداية من الإدارة الزراعية حتى ديوان رئاسة المدينة وجبانة المسلمين ) ومنطقة ج (بداية من ديوان رئاسة المدينة حتى دوار العمدة ) ومنطقة د بداية من ( دوار العمدة حتى مجمع المعاهد الأزهرية).

وحددت رئاسة مركز ومدينة بلبيس شارع جمال عبد الناصر والمربع أمام الساحة الشعبية وحديقة الطفل وميدان باتا، ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتحديد شوارع النصر وشارع 23 يوليو وشارع الضغط العالى وشارع طريق الأبراهيمية وشارع الساحة الشعبية وحددت رئاسة مدينة القنايات المنطقة بداية من مزرعة الصالحى حتى مجيرة السيد طرطر.

وحددت رئاسة مركز ومدينة فاقوس شارع الأنتاج من البنزينة حتى مضرب الأرز شارع الدروس منية المكرم من كوبرى الوحدة حتى الكيلانى .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بتحديد الشوارع بداية من حوض السحايرة حتى طريق الحبش من طريق الحبش حتى طريق الجلايلة من الجلالية حتى قرية الحبش.

قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتحديد شارعى العروبة وعمر بن الخطاب كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بتحديد شارع البحر ابتداءا من منزل لطفى إسماعيل حتى السهاريج، ومن الجهه اليسرى من شارع البحر إبتداءاً من السنترال الرئيسى حتى عمارة الدكتور وفيق فهمى وطريق مدرسة الثانوية إبتداءا من مسجد النور حتى مجمع المدارس الثانوية وشارع السكة الحديد إبتداءاً من منزل حسنى الحديدى حتى منزل ناجى صبحى .

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بتحديد شارع عبد العزيز الإمام.