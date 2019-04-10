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تدوال 55 ألف طن فوسفات و444 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:13 ص
تدوال 55 ألف طن فوسفات و444 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة (19) سفينة، وتم تداول 55 ألف طن فوسفات و(444) شاحنة بضائع و(53) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (146) شاحنة و(28) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 55 الف طن فوسفات و(298) شاحنة بضائع و(25) سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر اربع سفن، و هى Antakya.M ،امانة،الحرية2،نما اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس، العبارة امانة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع، وصول وسفر السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى بريدح،ايلة، سينا.
 
 
 

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