تداول 55 ألف طن فوسفات و444 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة، وتم تداول 55 ألف طن فوسفات و444 شاحنة بضائع و53 سيارة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن حركة الواردات شملت 146 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 55 ألف طن فوسفات و298 شاحنة بضائع و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر أربع سفن، وهى Antakya.M ،أمانة،الحرية2،نما إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمانة، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس .

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى بريدح، ايلة، سينا .