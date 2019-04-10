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ضمن مبادرة "نور حياة"..

"تحيا مصر": الكشف على 185 ألف تلميذ ابتدائى وتسليم 10500 نظارة طبية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:21 م
"تحيا مصر": الكشف على 185 ألف تلميذ ابتدائى وتسليم 10500 نظارة طبية قافلة الكشف على طلاب المدارس
كتب مدحت وهبة
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أعلن صندوق تحيا مصر، أن المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار"نور حياة" أجرت الكشف الطبي على نحو 185 ألف طالب في 170 مدرسة بالمرحلة الإبتدائية وذلك منذ إطلاقها في الأسبوع الثاني من فبراير الماضى فى 5 محافظات هي: الشرقية، الأسكندرية، المنيا، قنا، والأقصر.

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، فى تصريحات اليوم إن مبادرة "نور حياة" بالمدارس، تستهدف إجراء الكشف الطبى على نحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية على 3 مراحل، ستغطى المرحلة الأولى من المبادرة 660 ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المصابين مجانا، لافتا إلى أنه تم تسليم 10500 نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار حتى الآن، وتحويل 446 تلميذا إلى مستشفيات التأمين الصحي نظرا لاحتياجهم لتدخل جراحي، فضلا عن صرف علاج لنحو 248 تلميذا يعانون من التهابات بالعين.

وأوضح عبد الفتاح أنه يتم تنفيذ القافلة الطبية داخل كل مدرسة من خلال فريق طبي وفني عدسات، لإجراء الكشف وتحديد مقاسات عدسات النظارات الطبية، تمهيدا لتسليمها للتلاميذ المصابين داخل المدرسة أيضا، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

وتأتي أهمية مبادرة نور حياة كونها تستهدف اثنين من أهم عناصر بناء وتنمية المواطن وهما الصحة والتعليم، إدراكا من الدولة بمدى أهمية إجراء هذا المسح مبكراً فى سن الطفولة لتدارك العيوب أو المشكلات وتصحيحها مبكراً لما لتلك المشكلة الصحية الهامة من تبعات سلبية على القدرة على التحصيل والاندماج التام فى البيئة المدرسية.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال 3 سنوات، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118 .

 


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