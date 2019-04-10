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تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق بسبب خلافات مالية بالشرابية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:23 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق بسبب خلافات مالية بالشرابية جثة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشرابية بتجديد حبس عاطلين ،15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل سائق بسبب خلافات مالية بينهما.
 
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الشرابية، إشارة من أحد المستشفيات تفيد استقبالها سائق 36 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.
 
وبالفحص وإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة تبين سابقة حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وأحد الأشخاص، 33 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مشاجرة وضرب"، بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها المتوفى بالضرب على سالف الذكر محدثًا إصابته بجرح قطعى بالوجه مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعان بصديقه مسجل خطر، والذي استدرج المجنى عليه لمنطقة نفق فيكتوريا دائرة القسم بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وفور وصوله تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، بحوزة الأول سلاح أبيض سكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأيدت الواقعة بشهادة عامل سن 38، واتخذت الإجراءات القانونية.
 
 

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