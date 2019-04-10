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تجديد حبس رجل عذب زوجته بسبب شكه فى سلوكها فقفزت من الطابق الخامس بأكتوبر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:01 م
تجديد حبس رجل عذب زوجته بسبب شكه فى سلوكها فقفزت من الطابق الخامس بأكتوبر جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "حسام. ب" 40 سنة، 15 يومًا؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على زوجته وتعذيبها بسبب شكه فى سلوكها، مما دفعها للقفز من شرفة منزلها بالطابق الخامس لتلقى مصرعها فى الحال.
 
 
وكشفت التحقيقات، أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته بسبب شكه فى سلوكها، واتهامه لها بخيانته، دفعتهما للانفصال وسرعان ما عادا مرة أخرى لبعضهما البعض.
 
 
وتابعت التحقيقات، أن الخلافات عادت لتشتعل بين الزوجين، حتى تطور لاعتداء المتهم على زوجته بالضرب المبرح بعصا خشبية، مما دفعها الهروب من المنزل والقفز من الطابق الخامس، ومفارقتها الحياة.
 
 
وصرحت النيابة بتشريح جثمان المجنى عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات الإصابات التى لحقت بها، ودفنها عقب ذلك.
 
واستمعت النيابة لأقوال المتهم الذى اعترف فى التحقيقات بما نسب إليه من اتهامات، بالاعتداء بالضرب على زوجته وتعذيبها، كما استمعت لأقوال عدد من شهود العيان من جيران المتهم والمجنى عليها.
 

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