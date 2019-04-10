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تأهب شديد بالغرب الأمريكى استعدادا للإعصار القنبلة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:02 ص
تأهب شديد بالغرب الأمريكى استعدادا للإعصار القنبلة إعصار
وكالات الأنباء
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أُطلقت فى منطقة جبال "روكى" غرب الولايات المتحدة تحذيرات من ثلوج وسيول وحرائق فى مساحات شاسعة تمتد بين ولايتى أيداهو وكولورادو.

وتستعد أجزاء متفرقة من البلاد لجولة جديدة من الطقس المتقلب والظواهر الجوية غير المعتادة.

وقالت هيئة الأرصاد الأمريكية إن تلك الظروف الجوية أججت الأحد الماضى حرائق غابات فى جنوب شرق ولاية مونتانا وتسببت بانطلاق تحذيرات الحريق فى شرق كولورادو أمس الاثنين.

وأضافت الهيئة أن شهرى مارس وأبريل يشهدان عادة تقلبات عنيفة فى الطقس، وتحديدًا فى المناطق السهلية فى شرق وجنوب شرق كولورادو، تترواح بين "درجة حرارة تصل إلى 80 فهرنهايت فى يوم وفى اليوم التالى عاصفة ثلجية".

وأوضحت أن مجموعة من العواصف تتحرك من المحيط الهادئ باتجاه تلك المنطقة يتوقع أن تشتد حدتها لتكون ما يعرف بالإعصار القنبلة، ويتميز هذا النوع من الأعاصير الحلزونية بحدوث انخفاض حاد فى ضغط الهواء فى فترة زمنية وجيزة قرب أو فوق مسطح مائى كبير، وسيكون هذا الإعصار الثانى من نوعه فى أقل من شهر وهو ما يمثل ظاهرة لا تتكرر كثيرًا.

 


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