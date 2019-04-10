بعد وفاة ضحية جديدة.. رئيس مدينة قويسنا يشكل لجنة مكبرة لمواجهة الثعابين

المنوفية - محمود شاكر

قرر اللواء أشرف موافى، رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، تشكيل لجنة مكبرة لوضع ترتيبات وإجراءات يتم تنفيذها لمواجهة أى حالة يمكن أن تتعرض للدغ الثعابين، وذلك من خلال خطة مكبرة لمواجهة تلك الأزمة وحصرها دون أن تنتشر.

وأكد موافى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه عاين الأماكن التى يمكن أن تحوى هذه الثعابين، بمرافقة اللجنة المشكلة من أجل الوقوف على كل الأدوات التى من الممكن أن يتم استخدامها للمواجهة، لافتا إلى أنه وجه مدير مستشفى قويسنا المركزى بضرورة تواجد المصل بشكل مستمر فى المستشفى، ومراعاة إجراء التحاليل والفحوصات بشكل سريع ودقيق لأى مواطن يشتبه تعرضه للدغ الثعبان، كما تم تغيير عربة الإسعاف المتواجدة بقرية ميت برة بأخرى بها كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة إسعاف المرضى.

وأشار الدكتور سيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أنه تم التفعيل الكامل لكل الإمكانيات الخاصة بالمديرية من أجل المواجهة بالاشتراك مع اللجنة المشكلة للعمل، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الأمان للمواطنين والتأمين الكامل لهم والقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك بعد تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائى، يفيد بإصابة "أسامة الجناينى"، 40 سنة، فلاح، مقيم بقرية ميت برة بقويسنا، بلدغ ثعبان أثناء رى الأرض الزراعية وتوفى متأثراً بإصابته عقب وصوله إلى مستشفى قويسنا المركزى، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة لانتشار السم فى جميع أنحاء الجسم.

وكانت قرية "شبرا بخوم" إحدى قرى مركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، شهدت العام الماضى هجوم ثعابين أسفر عن مصرع شخصين وإصابة نحو 17 آخرين.



رئيس مدينة قويسنا يشكل لجنة مكبرة لمواجهة الثعابين (1)



رئيس مدينة قويسنا يشكل لجنة مكبرة لمواجهة الثعابين (2)



رئيس مدينة قويسنا يشكل لجنة مكبرة لمواجهة الثعابين (3)



رئيس مدينة قويسنا يشكل لجنة مكبرة لمواجهة الثعابين (4)



رئيس مدينة قويسنا يشكل لجنة مكبرة لمواجهة الثعابين (5)