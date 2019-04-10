بروتكول تعاون بين "البحوث الإسلامية" و"الأوقاف" للتوعية بالقيم الأخلاقية

كتب لؤى على

وقّع الدكتور محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك بين المجمع والوزارة، لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية تصل إلى نحو 12 ألف فعالية خلال شهر رمضان، فى حوالى ألف مسجد على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة وعاظ الأزهر وأئمة وزارة الأوقاف وأساتذة جامعة الأزهر.

وقال "عفيفى" إن البروتكول الذى تم توقيعه اليوم يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية فى مصر فى التواصل المستمر مع المواطنين والتوعية المشتركة بمجموعة من القيم الأخلاقية، وأهمية التصدى للأفكار المنحرفة والمضللة، وتلبية المتطلبات المعرفية للناس. وأضاف "عفيفى" أن بنود البروتوكول تنص على تنفيذ فعاليات مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف فى المساجد المتفق عليها خلال فترات زمنية مختلفة فى شهر رمضان المبارك.