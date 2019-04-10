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الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:54 م
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برلين تشارك فى بعثة الأمم المتحدة لدعم "اتفاق الحديدة "

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:45 م
برلين تشارك فى بعثة الأمم المتحدة لدعم "اتفاق الحديدة " وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
برلين(أ ش أ)
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قرر مجلس الوزراء الاتحادى الألمانى اليوم الأربعاء، مشاركة ( برلين ) فى بعثة مراقبى الأمم المتحدة لدعم اتفاق "الحديدة" غربى اليمن .

وصرح وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس - فى تصريحات أدلى بها اليوم - بأن وقف إطلاق النار فى "الحديدة " يعد بمثابة منطلقا للدخول فى عملية سياسية، وفرصة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإغاثة من الكارثة الإنسانية فى اليمن، مشددا على ضرورة المساهمة ودعم هذا القرار .

وأضاف أنه بهذا القرار، تمتثل ( برلين ) لطلب الأمم المتحدة حيث تلتزم بحل سلمى ومستدام للصراع اليمنى تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العملية السياسية فى اليمن معقدة، وأن هناك تساؤلات متعلقة بتنفيذ "اتفاقيات ستوكهولم " .

وأكد أن التزام (برلين ) السياسى ارتكز على أسس راسخة مع الأمم المتحدة، حيث قدمت الدعم لعملية السلام وتعزيز تدابير بناء الثقة بين أطراف النزاع، داعيا الأطراف اليمنية إلى أن تسلك هذا المسار .

 


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