برلين تشارك فى بعثة الأمم المتحدة لدعم "اتفاق الحديدة "

برلين(أ ش أ)

قرر مجلس الوزراء الاتحادى الألمانى اليوم الأربعاء، مشاركة ( برلين ) فى بعثة مراقبى الأمم المتحدة لدعم اتفاق "الحديدة" غربى اليمن .

وصرح وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس - فى تصريحات أدلى بها اليوم - بأن وقف إطلاق النار فى "الحديدة " يعد بمثابة منطلقا للدخول فى عملية سياسية، وفرصة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإغاثة من الكارثة الإنسانية فى اليمن، مشددا على ضرورة المساهمة ودعم هذا القرار .

وأضاف أنه بهذا القرار، تمتثل ( برلين ) لطلب الأمم المتحدة حيث تلتزم بحل سلمى ومستدام للصراع اليمنى تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العملية السياسية فى اليمن معقدة، وأن هناك تساؤلات متعلقة بتنفيذ "اتفاقيات ستوكهولم " .

وأكد أن التزام (برلين ) السياسى ارتكز على أسس راسخة مع الأمم المتحدة، حيث قدمت الدعم لعملية السلام وتعزيز تدابير بناء الثقة بين أطراف النزاع، داعيا الأطراف اليمنية إلى أن تسلك هذا المسار .