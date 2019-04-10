برلمانى ليبى يحذر من وصول أموال من "السراج" إلى مليشيات إرهابية

كتب : أحمد جمعة

طالب رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبى زايد هدية، رؤساء المصارف التجارية بعدم التعامل مع الصكوك الصادرة عن حكومة الوفاق الليبية التى يترأسها فائز السراج والجهات التابعة لها.

وحذر النائب زايد هدية فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، المصرف المركزى من مغبة صرف هذه الصكوك لما فيه من نهب وإهدار لثروات وأموال الليبيين ودعم للميليشيات الإجرامية منها والإرهابية، مؤكدا أن هذه المبالغ الضخمة تصل إلى أوكار الجماعات الإرهابية مثل تنظيمات داعش والقاعدة والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها خارج البلاد، مرجحا تمويل عمليات إرهابية من هذه الأموال المنهوبة في ليبيا أو في دول أخرى تستهدفها هذه الجماعات الإرهابية.

وطالب عضو مجلس النواب الليبى رؤساء المصارف التجارية وكافة الموظفين بالمصارف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه بلدهم وشعبهم بكل شجاعة والتقيد بالتعليمات المشار إليها وأنه من يخالف ذلك سيجد نفسه أمام المساءلة القانونية.

كان مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق يوسف المبروك قد وجه فى خطاب منسوب له كل من مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة، ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزى، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية، لتخصيص مبلغ مليارى دينار لمعالجة الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة الليبية ومعالجة الاثار والتداعيات الناجمة عنها.