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باولو نيسبولى: مصر تظهر من الفضاء بلون يميل للأحمر والنيل والبحر يظهران بوضوح

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:41 م
باولو نيسبولى: مصر تظهر من الفضاء بلون يميل للأحمر والنيل والبحر يظهران بوضوح رائد الفضاء الإيطالى باولو نيسبولى
وائل ربيعى
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أكد رائد الفضاء الإيطالى "باولو نيسبولى” أنه سعيد بالأسئلة التى طرحها الأطفال المصريون، خلال لقائه بهم فى الصالون العلمى لأكاديمية البحث العلمى، والذى عقد بمسرح السلام، مشيرا أن بعض أسئلة الاطفال متخصصة جدا وعلى مستوى عالى من الدقة، خاصة التى تناولت الجاذبية والأخطاء الفنية فى الرحلات. وسأله الأطفال عن المأكولات والمشروبات خلال رحلة باولو للفضاء، والتقائه بالمخلوقات الفضائية.

من جانبه أكد " باولو نيسبولى” أنه لا يوجد مجال لطهى الطعام فى الفضاء، ويتم اصطحاب المأكولات من الأرض، والتى لابد أن تبقى صالحة لمدة عامين، بجانب اصطحاب بودرة لإعداد العصائر والمياه.

ونفى "باولو" التقائه بأى مخلوقات فضائية، مشيرا أن تكون هذه المخلوقات مجرد فكرة أو تخيل من البشر، كاشفا رغبته المتواصلة فى الذهاب للفضاء مرات ومرات ولكن الأمر ليس بهذه السهولة.

وكشف "باولو" أن مصر تظهر من الفضاء بلون يميل إلى اللون الأحمر فضلا عن ظهور نهر النيل والبحر الأحمر الصافى بشكل واضح جدا، كذلك امتلأت سماء مصر بالسحب.

وختم باولو حديثه بأن المستقبل هو صنيعة الشخص نفسه، مقدما للأطفال النصيحة أن يبحثوا وأن يمارسوا البحث ويجتهدوا وأنه لا مجال للفشل أو المستحيل رافعا شعار " “The future is you” 

يذكر أن أكاديمية البحث العلمى، منحت رائد الفضاء الإيطالى الشهير "باولو نيسبولى”، درع الأكاديمية، والتقط الاطفال الصور التذكارية مع رائد الفضاء.

 


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نهر النيل

مصر من الفضاء

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