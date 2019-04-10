النيابة ترسل تسجيلات واقعة رشوة مسئول "تنظيم الاتصالات" للخبراء لإعداد تقرير

كتب ــ سليم على

أرسلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التسجيلات الصوتية الخاصة برشوة مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى خبراء في الهيئة الوطنية للإعلام، لإعداد تقرير حول بصمة الصوت ومطابقتها مع المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن جهاز الرقابة الإدارية تمكن من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تلقي الرشوة داخل إحدى معارض الموبيليا في منطقة المعادي حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مبلع 53 ألف جنيه من إجمالي مبلغ 3 ملايين ثمن الرشوة كدفعة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة رشوة ، والتربح واستغلال منصبه، والإضرار العمد بالمال العام، واستغلال سلطته ومهام وظيفته في أمور تضر بجهة عمله، كما وجهت للمتهم الثاني ، تهمة عرض الرشوة على موظف عام لسلك طريق يضر بجهة عمله.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية في المركز القومي لتنظيم الاتصالات ، ورجل أعمال متلبسين بمبلغ رشوة في منطقة المعادى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.