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"المواطنة الإنجيلية" بالمنيا تعقد لقاء عن المشاركة الإيجابية بتعديلات الدستور

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:49 م
"المواطنة الإنجيلية" بالمنيا تعقد لقاء عن المشاركة الإيجابية بتعديلات الدستور لجنة المواطنة الإنجيلية
المنيا – فريق المحافظات
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نظمت اليوم الأربعاء لجنة المواطنة الإنجيلية، لقاءً جماهيريا بمقر أطسا سنتر للخدمات بمركز سمالوط فى المنيا، حول المشاركة الإيجابية فى التعديلات الدستورية، وأهميتها وأثرها على المواطن المصرى.

 

واستعرض ناصر صادق عضو اللجنة خلال اللقاء الذى حضره أكثر من 650 مواطنا من القيادات الإنجيلية والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة المنيا، بهدف التعديلات الدستورية الجديدة والعائد على الشعب المصرى من إجرائها وشرح المواد الدستورية المقترح تعديلها، مشددًا على ضرورة دعم الدولة المصرية لاستكمال مشروعاتها التنموية، ولتحقيق الأهداف المنشودة التى تعود بالنفع على الجميع، وعرض الإنجازات التى تمت والمشروعات القومية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء القادم.

 

أكد "صادق" على أن التعديلات تأتى فى المقام الأول للمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن الدستور هو منتج بشرى قابل للتعديل حسب ظروف الدولة، والعديد من الدول تم تعديل دستورها، فهذه التعديلات المطروحة تأتى للإصلاح الإقتصادى والتنموى من أجل الاستمرار فى خطة الدولة، لافتا أنه يجب الوقوف خلف الإرادة الشعبية لكى ننهض بالدولة المصرية، ويجب الاصطفاف الوطنى لكى يرى العالم الخارجى وطنية الشعب المصرى صاحب السيادة.

 

شدد لجنة المواطنة الإنجيلية،  على ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومسيرة التنمية ودعم الحياة السياسية وزيادة تمثيل المرأة واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب فى المجالس النيابية، وحثهم على المشاركة الفعالة والتعبير عن آرائهم.


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