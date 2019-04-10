"المرشدين السياحيين" تحدد 14 لجنة للتصويت بالانتخابات الاثنين المقبل

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات المرشدين السياحيين، برئاسة وجيه جمال، السكرتير العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين، عن تخصيص 14 لجنة للتصويت على مستوى الجمهورية، بالانتخابات المقرر لها الاثنين 15 أبريل الجارى، وذلك لانتخاب النقيب العام وأعضاء المجلس.

وحددت اللجنة 3 لجان بوسط القاهرة، فى مقر النقابة العامة بالقاهرة 217 ش رمسيس، ولجنة بأحد الفنادق بالتحرير بجوار المتحف المصرى للوافدبن من خارج القاهرة والجيزة، من أى مكان بالجمهورية، وأخرى فى مقر نقابة الجيزة بالهرم، ولجنة فى مقر نقابة الجيزة لجنة للوافدين القادمين من اى مكان حول الجمهورية ما لم يكن ضمن الاماكن المقيدة على اللجنة الرئيسية بالجيزة او القاهرة.

وأشارت اللجنة إلى وجود مقر للتصويت بمقر النقابة الفرعية للمرشدين المقيدين على نقابة الأقصر، وبها لجنة للوافدين من أى مكان خارج الأقصر، بالإضافة إلى لجنة للوافدين من مختلف أنحاء الجمهورية، عدا المسجلين على اللجنة الرئيسية بالأقصر، وذلك بمعبد الكرنك بكافيتريا الطواب بساحة المعبد، ولجنة بمقر النقابة الفرعية بأسوان، وبها لجنة للوافدين من اى مكان من خارج أسوان، ولجنة بالنقابة الفرعية بالاسكندرية، وبها لجنة للوافدين من اى مكان من خارج الإسكندرية.

وخصصت النقابة لجنة بمقر الفرعية بالغردقة، وبها لجنة من للوافدين من خارج الغردقة من أى مكان حول الجمهورية، ولجنة بمقر النقابة الفرعية بجنوب سيناء، بشرم الشيخ، وبها لجنة الوافدين لاى قادم من خارج جنوب سيناء من اى مكان من الجمهورية.