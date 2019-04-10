القبض على ربه منزل بحوزتها كمية من الحشيش المخدر بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية كبيرة من الحشيش قبل ترويجها على المواطنين بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ للعميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط "أميرة ص م" 27 سنة ربة منزل ومقيمة بلوك 74 شقة وبحوزتهما، (16) طربة من مخدر الحشيش تزن حوالى 1.600 كيلو جرام ومبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13348/259 لسنة 2019م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة.