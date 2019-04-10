السبت المقبل.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بدمياط للصيانة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن قطع المياه عن 4 مناطق، لقيام الشركة بأعمال الصيانة بالمحطات والشبكات استعدادا لشم النسيم، وذلك يوم السبت الموافق 13 أبريل الجارى، من الساعه 9 صباحا حتى الانتهاء من الأعمال.

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن المناطق التى تتأثر بقطع المياه هى "مركز ومدينة كفر سعد، مركز ومدينة كفر البطيخ، السنانية، رأس البر".

وناشدت شركة مياه الشرب المواطنين، بتخزين احتياجاتهم من المياه لحين انتهاء أعمال الصيانة، وعودة المياه إلى طبيعتها.