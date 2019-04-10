الزميلة نورهان فتحى تحصل على درجة الماجستير من جامعة عين شمس

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

حصلت الباحثة نورهان فتحى، الزميلة بجريدة "اليوم السابع"، على الماجستير فى الإعلام بدرجة "جيد جداً" من كلية الآداب، قسم علوم الاتصال والإعلام، جامعة عين شمس، بعد إتمام دراسة بعنوان "قارئية الصحف المجانية فى مصر دراسة ميدانية"، والتى تعد الأولى من نوعها فى هذا التخصص على مستوى مصر.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة الدكتورة سهام نصار، عميد كلية الإعلام جامعة سيناء، وأستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان، المشرفة الرئيسية على الرسالة، والأستاذة الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وكشفت نتائج الدراسة الميدانية عن تصدر نشرة "الوسيط" المصرية المجانية الإعلانية فى قائمة المطبوعات المجانية المصرية الأكثر متابعة لدى أفراد العينة، ثم جريدة "منطقتي" فى المرتبة الثانية، يليها "القاهرة الجديدة" فى المرتبة الثالثة، يليها "24 ساعة" فى المرتبة الرابعة، و"إخترنا لك" بالمرتبة الخامسة، و"العمدة" فى المرتبة السادسة، و"مجلة الخان" فى المرتبة السابعة.

وكشفت نتائج الدراسة، عن أن (48.1%) من أفراد العينة يتابعون الصحف المجانية المصرية، وأن 51.9% لا يتابعونها، كما أوضحت النتائج أن (88.7%) من قراء الصحف المجانية يتعرضون لهذه الصحف بمعدل أقل من ساعة واحدة، و(8%) منهم يتعرضون لها من ساعة إلى أقل من ساعتين، و(2.7%) منهم يتعرضون لها ساعتين فأكثر.. وبينت الدراسة أن أهم أسباب عدم قراءة الصحف المجانية هو عدم معرفة القراء بأماكن توزيعها بنسبة 38.5%، بينما قال 28.2% أنها لم تصل إلى الأماكن التى يتواجدون فيها، وأقر 17.9% من غير القراء أن سبب عدم قراءتهم للصحف المجانية هو تفضيلهم للصحف المدفوعة، وقال 17.9% أيضاً من غير القراء أن سبب عدم قراءتهم لها هو أنها لا تمدهم بالأخبار والمعلومات، التى يحتاجون إليها، وقال 16.2% إنهم لا يملكون وقت لقراءتها، وفى المرتبة السادسة والأخيرة قال 6.8% إنهم لا يحبون المضامين المنشورة فيها.

وأظهرت النتائج، أن أهم أماكن توزيع الصحف المجانية هو التوزيع على المنازل بنسبة 34.5% يليها محطات المترو والمواصلات العامة بنسبة 32.7%، وفى المرتبة الثالثة توزيعها فى مقار جهات العمل للقراء بنسبة 23%، كما توصلت النتائج إلى أن أبرز الصعوبات التى تواجه القارئ المصرى عند استخدام الصحف المجانية هى: (عدم توافر النسخ بشكل منتظم فى الأماكن الذى يحصلون عليها منه 41.6%، يليها عدم قدرتهم على الحصول على النسخ بسهولة 33.6%، وعدم توافر الوقت لديهم للذهاب والحصول عليها 28.3%، ونفاذ الأعداد الموزعة بسرعة 17.7%، وتواجدها فى أماكن بعيدة عنهم بنسبة 14.2%).