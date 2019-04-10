الزميلة أسماء نصار تفوز بجائزة الاتحاد الأوروبى كأفضل صحفية فى نشر الوعى المائى

كتب محمود راغب

أعلن الاتحاد الأوروبى ممثلاً فى مشروع " EU Water Stars" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الرى اختيار الزميلة أسماء نصار نائب رئيس قسم الأخبار باليوم السابع، ومسئول ملف المياه، كأفضل صحفية متخصصة فى تغطية قضايا المياه، لمساهمتها المخلصة فى نشر الوعى فى مجال ترشيد استهلاك المياه من خلال مشاركتها فى مسابقة "حافظ عليها.. تلاقيها" لشباب الصحفيين".

وعلى مدار عام كامل شاركت الزميلة أسماء نصار، بأعمالها فى المسابقة من خلال تنفيذ حملات صحفية تدعم جهود الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، وتوعية جميع فئات الشعب المصرى بأهمية وكيفية توفير المياه، كما قامت بإعداد فيلمين يتناولان الفئات المهمشة فى قضايا المياة.

وتكونت لجنة التحكيم من 3 أعضاء (ممثل عن وزارة الموارد المائية والرى، وخبير من مشروع الاتحاد الأوروبى لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (ستارز)، وأستاذ من كلية الإعلام جامعة القاهرة".

ونجحت الزميلة أسماء نصار على مدار 8 سنوات تولت خلالها تغطية ملف المياه فى اليوم السابع، فى إبراز القضايا الهامة ذات الصلة بالشأن المائى داخلياً وخارجياً وتغطية مؤتمرات دولية هامة مثل المنتدى العالمى للمياه بفرنسا، والأسبوع العالمى للمياه بالسويد، وغيرها من المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى تغطيتها لجولات مفاوضات سد النهضة منذ انطلاقها حتى اليوم بمصر والسودان وإثيوبيا، كما أنها عضو بلجنة الشباب فى المجلس العربى للمياه.