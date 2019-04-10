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الحزب المنافس لنتنياهو يقر بالهزيمة فى انتخابات الكنيست

الأربعاء، 10 أبريل 2019 07:03 م
الحزب المنافس لنتنياهو يقر بالهزيمة فى انتخابات الكنيست نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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أقر يائير لبيد أحد قيادات حزب"الأزرق- الأبيض"  المنافس لحزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو بالخسارة فى الانتخابات الإسرائيلية العامة التى أجريت أمس الثلاثاء.

 

وقال لبيد الذى حصل حزبه بزعامة "بانى جنتس" على 35 مقعداً أن حزبه سيعمل من صفوف المعارضة فى الكنيست أى أنه سيكون خارج الائتلاف الحكومى.

 

وكانت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية ذكرت أن الكنيست الإسرائيلى الذى سيتم تشكيله عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة التى أجريت أمس الثلاثاء ستسفر عن سيطرة اليمين المتطرف على أكثر من 65 مقعداً مقابل 55 مقعداً لصالح اليسار والوسط ، حيث تبلغ مقاعد الكنيست 120 مقعداً

 

 

 


 


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