وقالَ المتحدث باسمِ الجيش اليمني، العميدِ عبده مجلي إن الحادث سببه انفجار في أحد مخازن الأسلحةِ وَوَرشةٍ خاصةٍ بصناعة المتفجرات أقامَتها الميليشيا في الحي السكني بالمنطقة.



وأكد العميدُ مُجلي - في مؤتمرٍ صحفيٍ بمدينة مأربَ، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أنَّ استخدامَ الحوثيين الأحياءَ السكنية في العاصمة صنعاء والمدنِ الأخرى مخازن للأسلحةِ وورش لتصنيعِ الألغام والمتفجراتِ تعد من جرائمِ الحرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية.