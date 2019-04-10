حملت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المسؤوليةَ عن تفجير سَعوان بصنعاءَ الذي أودَى بحياةِ 13 مدنياً بينهم أطفالٌ الأحد الماضي.
وقالَ المتحدث باسمِ الجيش اليمني، العميدِ عبده مجلي إن الحادث سببه انفجار في أحد مخازن الأسلحةِ وَوَرشةٍ خاصةٍ بصناعة المتفجرات أقامَتها الميليشيا في الحي السكني بالمنطقة.
وأكد العميدُ مُجلي - في مؤتمرٍ صحفيٍ بمدينة مأربَ، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أنَّ استخدامَ الحوثيين الأحياءَ السكنية في العاصمة صنعاء والمدنِ الأخرى مخازن للأسلحةِ وورش لتصنيعِ الألغام والمتفجراتِ تعد من جرائمِ الحرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية.
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