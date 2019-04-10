"التعليم" تؤكد التزام واضعى امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمنهج

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التزام اللجان الفنية لواضعى امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لطلاب النقل بالمنهج الدراسى والكتاب المدرسى.

وشددت المصادر، على ضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد والصفوف الدراسية خلال وضع أسئلة الامتحانات، وما تم شرحه للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى، وأيضًا مراعاة عدم وضع أسئلة من الأجزاء التى تم تخصيصها للإطلاع بمقررات المرحلة الابتدائية.

الجدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لطلاب النقل تنطلق ابتداءً من نهاية أبريل الجارى.