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"التعليم" تؤكد التزام واضعى امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمنهج

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:00 ص
"التعليم" تؤكد التزام واضعى امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمنهج الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التزام اللجان الفنية لواضعى امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لطلاب النقل بالمنهج الدراسى والكتاب المدرسى.

 

وشددت المصادر، على ضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد والصفوف الدراسية خلال وضع أسئلة الامتحانات، وما تم شرحه للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى، وأيضًا مراعاة عدم وضع أسئلة من الأجزاء التى تم تخصيصها للإطلاع بمقررات المرحلة الابتدائية.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لطلاب النقل تنطلق ابتداءً من نهاية أبريل الجارى.

 


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