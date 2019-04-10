بحثت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق خلال اجتماع مشترك بالعاصمة السعودية الرياض اليوم "الأربعاء" سبل تعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية و السياسية و الأمنية و الثقافية و الإعلامية و التعليمية و الصحية والرياضية وذلك في ضوء خطة العمل المشترك للفترة من عام 2019 إلى 2024 والمتفق عليها بين الجانبين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه رأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق فيما رأس الوفد العراقي الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله وبمشاركة عدد من الممثلين والمختصين في كلا الطرفين.
وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق السياسي والإستراتيجي والأمني بين الجانبين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والتنسيق والتعاون بين الجانبين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفقاً لخطة العمل المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنفط والطاقة والزراعة والقطاع الخاص وتعزيز التعاون في المجال التعليمي والثقافي والاعلامي والشباب والرياضة والبيئة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة ومواصلة التنسيق والتشاور بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.
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