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بحثت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق خلال اجتماع مشترك بالعاصمة السعودية الرياض اليوم "الأربعاء" سبل تعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية و السياسية و الأمنية و الثقافية و الإعلامية و التعليمية و الصحية والرياضية وذلك في ضوء خطة العمل المشترك للفترة من عام 2019 إلى 2024 والمتفق عليها بين الجانبين.