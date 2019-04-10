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التحالف العربى يقصف ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة تابعة للحوثيين باليمن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:03 ص
التحالف العربى يقصف ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة تابعة للحوثيين باليمن قصف
وكالات الأنباء
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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن عن عملية استهداف نوعية بصنعاء طالبا من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفه حفاظا على سلامتهم.

واستهدفت الغارات ورشة تصنيع وتركيب للطائرات المسيرة ومخزنا لمنصات إطلاق الطائرات لتنفيذ العمليات الإرهابية .

 وأشار التحالف إلى أن المليشيا الحوثيه تستخدم الأحياء السكنية ورشا لتركيب وتجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار وكذلك تصنيع الألغام والعبوات المبتكرة.

وأكد التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية مشيرا إلى أن التحالف اتخذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

وكان قد قُتل وأصيب 37 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران بينهم قيادى إثر غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، فى جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبى البلاد.

واستهدفت الغارات تعزيزات للمليشيا الحوثية، فى قرية نجد القرين غربى منطقة يعيس فى جبهة بمريس.

وأسفرت الغارات عن مصرع 25 حوثياً، بينهم القيادى الميداني، أيوب السامعى قائد ما يسمى بالأمن الوقائى التابع للمليشيا، وجرح 12 آخرين، ووفقاً لموقع وزارة الدفاع.

كما أدت الغارات إلى تدمير طقمين يحملان تعزيزات، وعربة بى ام بي.


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