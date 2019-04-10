video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يغلق "باب العامود" وينكل بطلبة المدارس ويعتقل 8 أطفال جنوب القدس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:51 ص
الاحتلال يغلق "باب العامود" وينكل بطلبة المدارس ويعتقل 8 أطفال جنوب القدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة) ونكلت بالمواطنين الفلسطينيين، خاصة طلبة المدارس، واعتقلت ثمانية أطفال، من بلدتى سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن شرطة الاحتلال ادعت أن إغلاق باب العامود جاء بسبب جسم مشبوه فى المنطقة، وهى ذات الحجة التى تذرعت بها سلطات الاحتلال لإغلاق نفس المنطقة مؤخرا لأكثر من مرة.

واعتقلت قوات الاحتلال طالبا، بعد الاعتداء عليه بالضرب، فى محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وحولته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة المقدسة.

وفى السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم سبعة أطفال بعد اقتحام منازلهم فى بلدتى سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربى القدس المحتلة، وآخر تابع للاحتلال فى شارع صلاح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفلسطينيون يزينون "باب العامود" فى مدينة القدس القديمة

الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب العامود فى القدس بالحواجز الحديدية

قوات الاحتلال

اغلاق باب العامود

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة