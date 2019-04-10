الاحتلال يغلق "باب العامود" وينكل بطلبة المدارس ويعتقل 8 أطفال جنوب القدس

رام الله (أ ش أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة) ونكلت بالمواطنين الفلسطينيين، خاصة طلبة المدارس، واعتقلت ثمانية أطفال، من بلدتى سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن شرطة الاحتلال ادعت أن إغلاق باب العامود جاء بسبب جسم مشبوه فى المنطقة، وهى ذات الحجة التى تذرعت بها سلطات الاحتلال لإغلاق نفس المنطقة مؤخرا لأكثر من مرة.

واعتقلت قوات الاحتلال طالبا، بعد الاعتداء عليه بالضرب، فى محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وحولته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة المقدسة.

وفى السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم سبعة أطفال بعد اقتحام منازلهم فى بلدتى سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربى القدس المحتلة، وآخر تابع للاحتلال فى شارع صلاح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة.