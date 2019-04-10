اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها تفاصيل جلسة اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية.

جلسة برلمانية موسعة حول التعديلات الدستورية.. والجلسة العامة تناقش المقترحات الثلاثاء والأربعاء القادمين

السيسى: زيارتى لأمريكا مثمرة على كافة المستويات وسعدت بلقاء الرئيس ترامب

الحكومة تنفى 12 شائعة: لا صحة لإعداد قانون بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين فى الشوارع.. ولا حذف لمن يزيد راتبه عن 1500جنيه من بطاقات التموين

الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 15 قطارا بالوجه البحرى فى شهر رمضان

"البنك المركزى": تراجع التضخم فى مارس على أساس سنوى إلى 8.9%

النقل العام بالقاهرة: تخصيص 100 أتوبيس لخدمة الأماكن الدينية فى رمضان

لأول مرة فى التاريخ.. علماء الفلك يلتقطون صورة للثقب الأسود

طقس الغد لطيف ومائل للحرارة على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 26 درجة