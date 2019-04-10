اتجاه فى البرلمان لصياغة جديدة للمادة 140.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان قمة اتجاه فى البرلمان لصياغة جديدة للمادة 140، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، اللجنة التشريعية تواصل مناقشة التعديلات الدستورية والجلسة العامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. اتجاه فى البرلمان لصياغة جديدة للمادة 140.. المعارضة تقترح التخلى عن المادة الانتقالية وسريان التعديل بأثر رجعى.. والاقتراح يضيف 4 سنوات للرئيس الحالى.. «عبد العال»: لا تأبيد فى مدة الرئاسة بالتعديلات.. لافتات التأييد فى الشوارع يضعها مواطنون متطوعون ولا علاقة للدولة بها.. خبراء قانون: عبدالعال أدار الجلسات بحكمة.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ اللجنة التشريعية تواصل مناقشة التعديلات الدستورية والجلسة العامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. اتجاه فى البرلمان لصياغة جديدة للمادة 140.. المعارضة تقترح التخلى عن المادة الانتقالية وسريان التعديل بأثر رجعى.. والاقتراح يضيف 4 سنوات للرئيس الحالى.. «عبد العال»: لا تأبيد فى مدة الرئاسة بالتعديلات.. لافتات التأييد فى الشوارع يضعها مواطنون متطوعون ولا علاقة للدولة بها.. خبراء قانون: عبدالعال أدار الجلسات بحكمة

ـ «تنمية المشروعات» يكتب سطور قصة نجاح جديدة بالمنوفية

ـ الرئيس يغادر واشنطن بعد مباحثات مع ترامب وصفها بال «مثمرة ».. السيسى يلتقى «لاجارد » و «غرفة التجارة الأمريكية».. الرئيس يؤكد: الشعب المصرى صاحب الدور الرئيسى فى نجاح عملية الإصلاح.. ويستكمل جولته الأفريقية فى السنغال وكوت ديفوار.. ومديرة صندوق النقد الدولى تشيد بمؤتمرات الشباب والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى

ـ السيسى الإنسان فى ظل انشغاله لا ينسى لقاء سيدة فى السبعين.. تحملت مشقة السفر 6 ساعات على مقعد متحرك لتلتقى الرئيس.. سهام نصار تؤكد ل «اليوم السابع»: قلت له احنا بنثق فيك وهنساندك وخليك فى طريقك وقدمت الشكر له على حملة 100«مليون صحة»

ـ رئيس الوزراء من البحيرة: لن نسمح بالتعدى على أى ممتلكات أو أراضٍ للدولة

ـ وصول وفود 54 دولة أفريقية.. مصر تتسلم كأس أفريقيا اليوم من الكاميرون

ـ جنازات شعبية وعسكرية مهيبة.. المحافظات تودع شهداء «سوق العريش» بسيناء بهتافات ضد الإرهاب

ـ إخضاع القيادات لاختبارات تحليل مخدرات.. «الأوقاف» تكشف على القدرات العقلية والنفسية قبل التجديد لـ 150 قيادة

ـ وزير الصناعة: نقدم كل أنواع الدعم للمستثمرين الجادين

ـ تعديل مواعيد 15 قطارا للوجه البحرى فى رمضان.. ولا تغيير لخطوط الصعيد